Sisu, Novo Ensino Médio e cursos. Confira a agenda do Ensino desta quarta-feira, 17 de maio

publicidade

Sisu

Foi publicado o edital que define o cronograma e os procedimentos para a adesão das instituições públicas de Educação Superior ao segundo processo seletivo de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O prazo para adesão vai de 22 a 26/5. E, entre os dias 29/5 e 9/6, é possível retificar o documento de adesão, em caso de necessidade.

Novo Ensino Médio

Nesta quarta-feira (17/5), às 9h, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove seminário para debater os desafios do Novo Ensino Médio (NEM). Serão abordadas questões sobre os Itinerários Formativos, a flexibilização do currículo, a implementação do modelo e as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O encontro será presencial, no Auditório Nereu Ramos, em Brasília.

Café com Turismo

O curso de bacharelado em Turismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) realiza hoje, às 16h, o evento on-line “Café com Turismo”. O tema dessa 27ª edição é “Decisões Baseadas em Dados: o uso da inteligência na promoção de destinos turísticos”, abordado pela turismóloga Paula Schulz. As inscrições são gratuitas e abertas ao público.

Cursos de Línguas

O Campus Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) inscreve para cursos gratuitos de alemão, créole haitiano, francês, espanhol e inglês. São promovidos pelo programa de extensão “Diversidade Linguística: compartilhar saberes para quebrar barreiras - 3ª edição”. Inscrições até 23/5; com início das aulas previsto para 29/5.