Sonia Maria Oliveira da Rosa assume como nova secretária da Educação de Porto Alegre

O prefeito Sebastião Melo e o vice-prefeito Ricardo Gomes empossaram a nova secretária municipal de Educação, Sonia Maria Oliveira da Rosa, que substituiu a Janaina Audino, que passará a atuar como consultora no programa social que a prefeitura desenvolverá por meio do financiamento captado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contempla US$ 187 milhões para as áreas da educação, saúde, assistência social e habitação. Sônia é formada em pedagogia e estava atuando na pasta de Educação em Canoas. O ato aconteceu nesta quinta-feira, no Salão Nobre do Paço Municipal.

Na ocasião, o prefeito reforçou que a cidade boa para se viver precisa ter educação de ponta. “Nosso desafio é honrar o contrato que veio das urnas, quando acordamos de construir um ensino moderno, menos burocrático, que prepare os alunos para a vida real e capacite para desenvolverem seu potencial", destacou.

Melo ainda demonstrou preocupação com a educação no Estado, dizendo que desde a década de 1990, a área está indo “ladeira abaixo”, referindo-se à decadência do ensino. O chefe do Executivo ainda usou de exemplo uma iniciativa aplicada na Colômbia, que é uma poupança para os estudantes com bom comportamento, projeto que pretende implementar na Capital. “O estudante que for um bom aluno recebe um valor mensal em torno de R$ 100 e R$ 150 e na conclusão desses estudos pode usar esse valor para colocar um negócio”, explicou.

Melo ainda disse que é favorável à avaliação dos docentes e criticou a gestão de algumas escolas. “Sou um prefeito andarilho e vi muitas escolas com grama alta, mas tem dinheiro para cuidar”, declarou. Ele acrescentou que deve aumentar o custo mensal dos alunos e que pretende aumentar o horário do fechamento das creches municipais das 17h para às 19h. “É uma ajuda para as mães trabalharem com mais dignidade”, frisou.

A nova gestora reiterou que assume com honra a pasta de Porto Alegre. “Vamos trabalhar para reverter os índices negativos da educação em Porto Alegre", ressaltou. A secretária acredita que a experiência em Canoas deve contribuir para a gestão em Porto Alegre. “Investimos em formação docente e equipamentos, deixamos a casa em ordem para começar na Capital”, esclareceu.

Sonia agradeceu a oportunidade de auxiliar na transformação da educação de Porto Alegre. “Diálogo e parceria, que são pontos fortes deste governo, irão alicerçar a condução das entregas da Smed. Quero deixar uma marca na educação da Capital, que faça sentido na vida das pessoas", afirmou.

