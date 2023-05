Tribunais de Contas revelam os resultados da fiscalização em escolas brasileiras

publicidade

A fiscalização surpresa realizada pelos 32 Tribunais de Contas (TCs) brasileiros revela que 57% das salas de aula visitadas em todos os estados, nos dias 24, 25 e 26/4, são inadequadas. Janelas, ventiladores e móveis quebrados; além de iluminação e ventilação insuficientes estão entre os principais problemas encontrados.

Em 20% das escolas ainda foram detectadas dificuldades como: falhas na limpeza e higienização das dependências. Em 31%, não há coleta de esgoto; e em 89% não existe Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros válido. E a situação se agrava, porque muitas unidades de ensino também não dispõem de equipamentos de segurança, como hidrantes (86%) e extintores (44%).

A iniciativa inédita é fruto de parceria entre Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) e TCs do Estado de SP (TCESP). Em três dias, foram auditadas 1.082 escolas, de 537 cidades do Brasil.

“Para um bom aprendizado, não bastam livros e professores. O ambiente que cerca o aluno também é importantíssimo”, avalia Sidney Beraldo, presidente do TCSP. “Como esperar que esses jovens retenham conhecimento em condições tão adversas?”, acrescenta. Já o presidente da Atricon, Cezar Miola, assinala que os resultados permitirão que a sociedade acompanhe de perto o que acontece nas unidades de ensino, cobrando providências e participando da busca de soluções. Acesso ao relatório nacional em: https://curtlink.com/OaP2N4.