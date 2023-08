UFCSPA abre Restaurante Universitário

publicidade

Uma reivindicação antiga da comunidade acadêmica, o Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), foi aberto na terça-feira (1º/8). As instalações, localizadas no subsolo do Prédio 1 (com acesso pela Praça dos Cubos), atendem alunos e colaboradores, comportando até 258 usuários simultâneos. A previsão é de preparo diário das refeições com até 849 almoços e 699 jantas.

Para estudantes inscritos no Programa de Assistência Estudantil da UFCSPA, a alimentação é gratuita. Já para os demais alunos de graduação e pós-graduação, os preços praticados são de R$ 3,75. Servidores, estagiários e bolsistas de apoio técnico pagam o valor integral de R$ 15,84.

Neste primeiro momento, os tickets para compra de refeições devem ser adquiridos com antecedência mínima de uma hora. Não são aceitos outros tipos de pagamento além dos tickets. Os alunos que recebem auxílio estudantil, com 100% de isenção no valor das refeições, precisam validar a isenção e efetuar uma compra no valor de R$0,00. Para acesso ao RU ainda é preciso possuir o cartão institucional (crachá) da universidade.

Mais informações sobre o funcionamento do restaurante estão disponíveis neste link.

