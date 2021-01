UFPel divulga nota de repúdio sobre a nomeação de Isabela Fernandes Andrade

publicidade

A atual administração da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) divulgou, na manhã desta quarta-feira, nota de repúdio, feita em conjunto com a chapa eleita em votação, referente a nomeação de Isabela Fernandes Andrade para a reitoria da instituição. Na nota, a universidade diz ter sido golpeada em sua autonomia e que respeitar a vontade da comunidade é um pressuposto básico da democracia. Além disso, a instituição informa que fará de tudo, nos campos jurídico e político, para reverter o que seria a decisão. A nota completa está disponível no site da instituição.

Jair Bolsonaro não escolheu o primeiro colocado na lista tríplice formada pelo Conselho Universitário (Consun) da instituição. Em primeiro lugar ficou Paulo Ferreira (Centro de Desenvolvimento Tecnológico), que recebeu 56 votos, seguido de Isabela, que obteve 6 votos, e de Eraldo (Escola Superior de Educação Física), com 2 votos. O mesmo foi feito pelo presidente na escolha do novo reitor da Universidade Federal do Rio grande do Sul (Ufrgs).

Bolsonaro nomeou a professora Isabela como nova reitora da UFPel nesta quarta-feira, quando a decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Isabela é professora da instituição desde 2013 e, atualmente, exerce o cargo de diretora do Centro de Engenharias. A posse ocorre na próxima sexta-feira, quando a professora passa a substituir Pedro Hallal no cargo, em mandato válido pelos próximos quatro anos.

