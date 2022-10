Ufrgs é a 3ª melhor universidade do Brasil, mostra ranking global

publicidade

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) conquistou o 3º lugar entre as melhores universidades do Brasil e segue como referência em graduação no mundo, com o posto de melhor universidade federal do país. A classificação foi divulgada nesta semana pela consultoria britânica Times Higher Education (THE), em ranking anual com as melhores universidades do mundo. Na análise, baseada em indicadores de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e reputação internacional, a Ufrgs está entre as posições 601 e 800.

A avaliação de indicadores para definir posições considera: Ensino (30%), Pesquisa (30%), Citações (30%), Inovação (2,5%) e Internacionalização (7,5%). Em relação ao ranqueamento de 2022, a Ufrgs melhorou quatro dos cinco itens: Ensino (31,5 para 32,1); Pesquisa (20,0 para 21,9); Citações (49,5 para 50,8); e Internacionalização (28,1 para 28,7).

Ao todo, 62 instituições brasileiras estão na lista, que inclui 1.799 instituições de ensino em 104 países, entre elas a Universidade de São Paulo (USP), que se manteve como a melhor colocada na América Latina. E, no RS, outras seis instituições foram destacadas. Acesso ao ranking completo neste link.

Veja as posições das instituições gaúchas no ranking

Ufrgs: Entre 601 e 800

PUCRS: Entre 801 e 1.000

UFSM: Entre 1.201 e 1.500

Unisinos: Entre 1.201 e 1.500

UCS: A partir de 1.501

UFCSPA: A partir de 1.501

UFPel: A partir de 1.501

UPF: A partir de 1.501