Ufrgs, bolsas e feirão digital. Conferir a Agenda do Ensino desta quinta-feira, 20 de julho

publicidade

Ufrgs

A Universidade Federal do RS, em Porto Alegre, publicou nova lista para verificação da autodeclaração étnico-racial de ingressantes nos cursos de graduação. Estão relacionados candidatos ingressantes pelo vestibular e pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023. Serão realizadas sessões presenciais no dia 26/7, às 9h, no Anexo 3 da Reitoria, na sala 328 (Prédio 12.105 - av. Paulo Gama, 110). Esta etapa faz parte da análise para ingresso pelas modalidades L2, L4/L6, L10 e L14. Contato pelo e-mail: ingresso@ufrgs.br. E lista completa no site da instituição.

Uniritter

Com polos em Porto Alegre e Canoas, a instituição de Ensino Superior inscreve, até 23/7, aos concursos de vestibular de inverno 2023; e de pós-graduação, com duração de 12 meses. Os dois processos seletivos concederão bolsas de estudos parciais e integrais. A seleção será por meio de prova de Redação on-line, em 22 ou 23/7, até as 18h, por escolha do candidato. É necessário um dispositivo com câmera para participar do concurso. Inscrições e contato pelo site da Universidade ou pelo fone (51) 3092-5600 (WhatsApp).

Feirão Digital

Até 24/7, a Prefeitura de Porto Alegre inscreve interessados no Feirão Digital. A edição será realizada dia 29/7, a partir das 9h, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), no Campus Restinga (rua Alberto Hoffmann, 285). São 500 vagas destinadas a pequenos e microempreendedores que buscam posicionar suas empresas na Internet. Serão ofertadas palestras, oficinas, sessões de mentoria e cursos focados no uso de ferramentas on-line; e com certificado de participação. Inscrições gratuitas pelo site da prefeitura.