Ufrgs define eleições paritárias para a reitoria

publicidade

A partir de 2024, as eleições para a Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em Porto Alegre, terão paridade nos votos de professores, técnicos-administrativos e estudantes. A eleição paritária é reivindicação da comunidade acadêmica há mais de três décadas.

Na última semana (em 24/11), foi aprovada a proposta elaborada por uma comissão especial do Conselho Universitário da Ufrgs (Consun). O parecer define que, a partir das próximas eleições, uma Comissão de Consulta Paritária Externa ao Consun realizará consulta informal com a comunidade universitária.

Até então, vigorou grande discrepância. O peso do voto dos docentes era de 70%; enquanto de servidores e alunos, 15% cada. A coordenadora-geral da Assufrgs Sindicato e representante dos técnicos no Consun, Tamyres Filgueira, destaca que a Ufrgs é uma das últimas universidades a avançar neste debate, que considera importante para a manutenção da democracia no ambiente universitário. Ela acrescenta que o dia da sessão é considerado histórico para a universidade. “A motivação é que a Universidade deixe de aplicar um processo tão antidemocrático para eleger o reitor”, assinala. No Consun, foram 48 votos favoráveis, 11 contrários e 2 abstenções, resultando na aprovação do cálculo de paridade.

A metodologia de aplicação da nova regra e os cálculos foram estruturados a partir da análise de materiais desenvolvidos em 31 anos de mobilizações, em conjunto com diretores da universidade, sindicatos e representantes de outros setores da Ufrgs. E ainda, para a efetivação do projeto, serão elaboradas Diretrizes da Consulta à Comunidade Universitária, que deverão orientar o funcionamento da Comissão de Consulta Paritária.

* Sob supervisão de Maria José Vasconcelos