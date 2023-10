Ufrgs desponta entre as federais em ranking científico

publicidade

Na 1ª colocação entre as universidades federais brasileiras, a Universidade Federal do RS (Ufrgs) foi ressaltada pelo NTU Ranking. A publicação da National Taiwan University lista as 800 melhores universidades; e também destaca 500, em seis diferentes campos do conhecimento e em 27 áreas.

Em 2023, a Ufrgs melhorou sua colocação na classificação absoluta, ficando entre as 38,5% melhores do mundo, na faixa de 402-403. Entre as universidades brasileiras, a federal gaúcha ocupa 3ª posição. E entre as Instituições Latinas, o 5º lugar. Já o 1º lugar entre as brasileiras é da USP; e o 2º lugar, da Unicamp; ambas de SP.

Para obter estes resultados, o NTU Ranking utilizou dados quantitativos do Science Citation Index (SCI) e do Social Sciences Citation Index (SSCI), índices de citação científica, para considerar o desempenho de artigos científicos de universidades de todo o mundo.

A avaliação usa três critérios principais: produtividade, impacto e excelência da pesquisa. A Ufrgs obteve êxito nos campos de Agricultura, Ciências da Vida, Medicina e Ciências Sociais. E se destacaram os cursos de Ciências Agrícolas, Engenharia Civil, Neurociência e Comportamento, Farmácia e Toxicologia, e Ciências Espaciais.

