Ufrgs divulga as leituras obrigatórias para o Vestibular 2024

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre, publicou nesta terça-feira (2/5) a lista de obras para as leituras obrigatórias da Prova de Literatura em Língua Portuguesa do Concurso Vestibular 2024.

Os novos títulos são:

“A terra de mil povos” (de Kaká Werá);

“Água Funda” (Ruth Guimarães);

“Cem anos de solidão” (Gabriel García Márquez);

“Um útero é do tamanho de um punho” (Angélica Freitas).

As quatro novas obras, que passam a integrar a listagem da Ufrgs, agora se juntam a oito publicações já indicadas do concurso anterior e que permanecem na lista:

“Lisístrata” (Aristófanes);

“Várias histórias” (Machado de Assis);

“A falência” (Júlia Lopes de Almeida);

“Coral e outros poemas” (Sophia de Mello Breyner Andresen);

“Caderno de memórias coloniais” (Isabela Figueiredo);

“Construção” (álbum de Chico Buarque);

“Ponciá Vicêncio” (Conceição Evaristo);

“Deixa o quarto como está” (Amílcar Bettega).

As demais informações sobre o Concurso Vestibular 2024 da Ufrgs, como edital, procedimentos de inscrição e data de aplicação das provas, serão divulgadas posteriormente, no site da Coperse.