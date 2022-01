Ufrgs divulga locais de prova do Vestibular 2022

publicidade

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou nesta sexta-feira os locais das provas do Vestibular 2022. Além de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí, a edição deste ano será aplicada também em Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí, com o objetivo de diminuir os deslocamentos dos participantes durante este período de pandemia. Os 15.234 inscritos podem conferir onde farão o exame, que ocorre em 12 e 13 de fevereiro, pelo Portal do Candidato.

Os candidatos podem comparecer aos locais de prova até as 14h30min, pois os portões serão fechados pontualmente às 15h. Os gabaritos serão divulgados no dia seguinte ao de aplicação do Vestibular, 13 e 14 de fevereiro, às 9h, no site da Ufrgs. E o listão de aprovados está programado para até 25 de fevereiro. São oferecidas 3.980 vagas em 89 opções de curso.

No dia dos exames, os seguintes protocolos obrigatórios para acesso ao vestibular devem ser atendidos:

- Usar máscara, preferencialmente do tipo N95 ou PFF2;

- Apresentar identidade e comprovante impresso de vacinação contra a covid-19 – com, no mínimo, duas doses;

- Levar garrafa com água (os bebedouros das escolas estarão desativados);

- Para o preenchimento dos cadernos de prova e cartões de resposta, os participantes devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Sabatistas

No dia 12 de fevereiro, os candidatos que indicaram na inscrição a condição de sabatista, guardador do sábado por convicção religiosa, devem ingressar no local de prova até o horário indicado para todos os participantes e aguardar em isolamento o horário adaptado para a realização do vestibular: 19h, não podendo, durante esse período de espera, realizar consulta, comunicação ou manifestação. No dia 13, esses candidatos realizam os exames nas mesmas condições dos demais vestibulandos.

Candidatos em cada cidade de aplicação:

Porto Alegre - 11.173

Canoas - 1.113

Bento Gonçalves - 1.044

Novo Hamburgo - 776

Gravataí - 533

Tramandaí - 397

Imbé - 198