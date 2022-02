Ufrgs divulga o Listão do Vestibular 2022

publicidade

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta sexta-feira, o Listão de classificados no Concurso Vestibular 2022. A aplicação do vestibular foi realizada nos dias 12 e 13 de fevereiro. No total, 15.234 estavam aptos para a seleção que contou com uma abstenção no dia final de provas de 17,85%. Nesta edição são oferecidas 3.980 vagas em 89 cursos de graduação.

• Confira aqui o Listão do Vestibular 2022

Os candidatos relacionados precisam enviar toda a documentação exigida para a vaga de graduação de acordo com a modalidade de ingresso, conforme está indicado no Edital e no Manual do Candidato. O processo deve ser realizado pelos ingressantes do primeiro e do segundo semestres entre os dias 3 e 9 de março. Já está disponível também o Boletim de Desempenho para consulta individual, no Portal do Candidato.

Candidatos não convocados no Listão devem ficar atentos aos chamamentos para vagas remanescentes, que começam a ser publicados a partir de 14 de março. Para isso, a Ufrgs não solicita inscrição em lista de espera. A Coperse reforça, ainda, que os candidatos eliminados na fase de pré-classificação não têm a sua Redação corrigida e, consequentemente, estão reprovados.