Ufrgs divulga resultado final do processo seletivo 2021/1

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta quarta-feira, o resultado final do processo seletivo de 2021/1. A lista, disponível neste link, apresenta os classificados para ocupação de vagas de graduação no primeiro semestre deste ano letivo, após o período de recursos.

Os relacionados no listão devem apresentar a documentação, de acordo com a modalidade de ingresso, entre 9h desta quinta-feira, dia 24 de junho, e 23h59min de quarta-feira, dia 30 de junho, no Portal do Candidato. A documentação para cada modalidade de ingresso deve ser consultada de acordo com o caso, que podem ser conferidas no Portal Ingresso.

O edital de chamamento para vagas remanescentes será publicado no dia 2 de julho, com envio de documentos entre 3 e 9 de julho. Para os que aguardam vaga, o ordenamento estará disponível neste link, onde é possível consultar o andamento das vagas e a posição de espera.

