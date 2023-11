Ufrgs ganha destaque em ranking internacional

publicidade

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) se classificou entre as 500 melhores instituições de Ensino Superior do mundo, em 10 áreas do conhecimento. O levantamento, divulgado no final deste mês (em 27/10), é do Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2023 (GRAS 2023), em classificação que analisou mais de 5 mil universidades, de 104 países.

Os principais destaques da Ufrgs foram os cursos de Odontologia, nas posições entre 101º e 150º; e Medicina Veterinária e Ciência e Tecnologia de Alimentos, ambos entre 151º a 200º.

A avaliação do GRAS emprega indicadores acadêmicos objetivos e dados para mensurar o desempenho das instituições e dos seus cursos, analisando a produção de pesquisa, a influência de pesquisa, a colaboração internacional, a qualidade de pesquisa e os prêmios acadêmicos internacionais já conquistados.

Para a Secretaria de Avaliação Institucional da Ufrgs (SAI), ter destaque nesse ranking é um “reconhecimento da internacionalização da Universidade”, pois as classificações estão associadas ao alto nível de publicações internacionais dos pesquisadores da Ufrgs.