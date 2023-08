Ufrgs obtém destaque em ranking mundial

publicidade

O levantamento semestral “Webometrics Ranking of World Universities”, divulgado nesta semana, aponta a Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre, como a 10ª melhor universidade federal; e a 14ª, no ranking geral das instituições brasileiras (mesma posição da pesquisa anterior). Na América Latina, subiu, da 26ª para 25ª. Mas, no mundo, a Ufrgs caiu, da 807ª para 844ª posição.

O objetivo dessa lista mundial é melhorar a presença das universidades e instituições de pesquisa na web; e promover a publicação de resultados científicos em acesso aberto. A classificação começou em 2004 e é atualizada a cada janeiro e julho. Hoje, ela fornece indicadores da web para mais de 12 mil universidades em todo o Planeta.

A metodologia desse levantamento considera três indicadores: visibilidade na Internet, pesquisadores e artigos mais citados. Mesmo a Internet sendo considerada uma das principais ferramentas de comunicação científica, raramente a redemetria é usada para medir a performance científica e acadêmica das universidades. Assim, os dados do ranking servem para demonstrar o nível de comprometimento das universidades com as publicações em linha.

Saiba a colocação das 10 primeiras universidades brasileiras listadas

171ª Universidade de São Paulo (USP)

246ª Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

286ª Universidade Federal de Minas Gerais UFMG

298ª Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

359ª Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

414ª Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

586ª Universidade de Brasília (UNB)

587ª Universidade Federal do Paraná

629ª Universidade Federal Fluminense

648ª Universidade Federal de São Carlos

Confira as 5 primeiras IES gaúchas listadas

844ª Universidade Federal do RS (Ufrgs)

878ª Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

1267ª Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

1902ª Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

2044ª Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

