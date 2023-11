Ufrgs, Petrobras e Letramento Racial. Confira a Agenda do Ensino desta quinta-feira, 30/11

publicidade

A abstenção final do Vestibular da Universidade Federal do RS (Ufrgs) foi de 13,14 % (2.910 candidatos ausentes). As médias e os histogramas do 2º dia do concurso foram também divulgados ontem. A abstenção de 2023 foi a menor registrada nos últimos anos. A média mais alta nas provas aplicadas no domingo foi em Alemão (8,4762); e a mais baixa, em Física (4,4384). A área mais gabaritada foi Geografia, com 25 candidatos obtendo 100% de acertos. E o listão de classificados será publicado até as 17h do dia 11/12. Acesso às médias e histogramas neste site.

Petrobras

Para fomentar atividades em educação digital, a Petrobras doará 6 mil notebooks a escolas públicas federais e estaduais. Serão cerca de 4,5 mil para escolas públicas em áreas de abrangência da empresa, em oito estados, incluindo o RS. E outros 1,5 mil vão para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com projetos sociais ou ambientais vigentes no Programa Petrobras Socioambiental. Os resultados serão divulgados em janeiro de 2024; e as entregas dos notebooks ocorrerão a partir de fevereiro. E inscrição até 22/12, através deste site.

Letramento Racial

Nesta quarta-feira (29/11), às 9h, acontecerá mais um encontro on-line da série “Conversas Virtuais”, abordando a pauta do letramento racial. A transmissão será via Youtube do Museu Antropológico Diretor Pestana/Madp, com participação da jornalista Thayane Madruga, criadora do "Projeto Narrativas Negras", e mediação de Aline Mota, museóloga do Museu Antropológico Diretor Pestana.