Ufrgs publica listão do vestibular 2023

A Universidade Federal do RS (Ufrgs) divulgou hoje o listão de classificados no Concurso Vestibular 2023. Os candidatos podem conferir os nomes dos calouros no site da universidade, onde está apresentada a posição geral. Quem não estiver na lista, dever aguardar as vagas remanescentes que serão conhecidas no dia 6 de fevereiro.

Os listados para as 4.008 vagas distribuídas em 94 cursos de graduação, devem providenciar a documentação exigida, conforme a modalidade de ingresso. Os papéis obrigatórios, conforme o Edital e o Manual do Candidato, devem ser encaminhados, via Portal do Candidato, entre esta terça-feira e 6 de fevereiro.

Candidatos não convocados no Listão devem ficar atentos aos chamamentos para vagas remanescentes, que começam a ser publicados a partir de 9 de fevereiro.

O vestibular teve 21.970 inscritos, com 43 locais de prova distribuídos em sete cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Tramandaí e Imbé. Nos dois dias de exames, 14 e 15 de janeiro, os candidatos responderam a um total de 135 questões objetivas e à prova de Redação. Foram oferecidas 4.008 vagas em 94 cursos de graduação.