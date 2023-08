Ufrgs se destaca em ranking chinês

publicidade

A edição 2023 do Shanghai Ranking (ARWU), divulgado neste mês, aponta a Universidade Federal do RS (Ufrgs) entre as melhores do mundo. Obteve 3º lugar entre as brasileiras, atrás de USP e Unesp; e empatada com UFMG e Unicamp. A avaliação chinesa considera 4 critérios: Qualidade da Educação; Qualidade da Instituição; Resultado da Pesquisa; e Desempenho Per Capita.

Comparado ao ranking anterior, a Ufrgs cresceu, no Brasil e na América Latina. E foram avaliadas mais de 2,5 mil universidades. Acesso à lista completa: shanghairanking.com/rankings/arwu/2023.