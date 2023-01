Ufrgs: volta às aulas e novidades

publicidade

Calor intenso e dificuldade para conciliar a rotina de férias da família têm sido desafiantes para os estudantes da Universidade Federal do RS (Ufrgs), que retornaram às aulas nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Os alunos tiveram recesso de fim de ano de 26 de dezembro a 15 de janeiro, e, agora, dão continuidade ao 2º semestre/2022, ajustando o calendário letivo, atrasado pela pandemia.

Na volta aos estudos, os calouros de Medicina Bruna Brasil, Yuri Bandeira e Jady Blanco relataram estarem felizes com a retomada, mas que já na 1ª semana sentem o impacto da quebra de andamento no semestre, que iniciou em 17 de novembro do último ano. “Esse é um período fora do padrão, um semestre atípico. Gosto de ter férias divididas assim, mas acabam apertando o calendário. Tivemos que estudar também no recesso, pois voltamos e já temos diversas provas”, destaca Yuri.

Já a estudante de Letras Natália Dariva cita que a decisão de manter o semestre no fim de ano auxilia para que não se atrase mais as formaturas, “fizemos três semestres ao longo de 2022 e faremos mais três esse ano. Ao mesmo tempo, fica bem cansativo.”Assim como Natália, o professor de licenciaturas Cesar Lopes considera benéfica a volta ao calendário usual, mas relata que ainda interfere na rotina das famílias. “É difícil recomeçar em janeiro, não só pelo calor, mas também pelos alunos que têm família e filhos em escolas que ainda estão em férias”, diz.

Ao mesmo tempo, importantes mudanças estão previstas para 2023, como a implementação de cotas nas pós-graduações, que, na última sexta-feira, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário (Consun) da Ufrgs. O semestre 2022/2 segue até 19 de abril. Já o 1° semestre letivo de 2023 iniciará em 15 de maio e seguirá até 16 de setembro.