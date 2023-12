UFSM, Colônia de Férias UCS e Cidade Educadora. Confira a Agenda do Ensino desta quinta-feira, 7/12

publicidade

PSS e Vestibular 2024 UFSM

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou, neste mês, o edital e o Manual do Processo Seletivo Seriado (PSS) UFSM 2024. A prova será aplicada dia 13/1, das 13h30min às 16h30min, em Cachoeira do Sul, Caxias, Frederico Westphalen, Palmeira da Missões, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana; e ainda em Curitiba (PR) e Florianópolis (SC). E também já estão abertas as inscrições ao Vestibular UFSM 2024.

UCS abre inscrições para colônia de férias

Em Caxias, as férias contarão com variadas atrações para crianças. A Universidade de Caxias do Sul (UCS) oferecerá atividades lúdicas e esportivas em janeiro e fevereiro. Serão em dois períodos: de 29/1 a 2/2/2024; e 5 a 9/2/2024. Há pacotes semanal ou diário, destinados à faixa etária de 6 a 13 anos. E acontecem das 13h às 18h, na Vila Poliesportiva da UCS, no campus sede (rua Francisco Getúlio Vargas). Inscrição presencial, via ficha entregue na Vila Poliesportiva.

TCE encerra mentoria educacional

Com a entrega da certificação de “Cidade Educadora”, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) promoveu na quarta-feira (6/12), em Porto Alegre, cerimônia de encerramento do programa “Educa Mais RS”. Neste último encontro – com 448 representantes de 21 municípios participantes do programa – o presidente do TCE-RS, conselheiro Alexandre Postal, ressaltou que o reconhecimento à cidade simboliza comprometimento com evolução na área educacional. E consolida a participação de cada município envolvido na ação e o esforço pela melhoria da Educação pública. O “Educa Mais RS”, gerenciado pelo Centro de Políticas Públicas e pela escola de gestão ESGC, visa aprimorar a administração educacional em municípios gaúchos, para a melhoria dos indicadores de aprendizagem. Envolve seis meses de mentoria em gestão educacional, sendo ministrada por reconhecidos especialistas, sob supervisão dos auditores do centro de fiscalização CPP.