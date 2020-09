Ufsm restringe visitas na Casa do Estudante após morador testar positivo para Covid-19

publicidade

Com base nas orientações da vigilância epidemiológica, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou, nesta quinta-feira, um informativo aos moradores das Casas do Estudante I, II, III e Indígena que estão proibidas as visitas e o retorno às CEUs, como medida de proteção contra a Covid-19, tendo em vista a identificação do primeiro caso de morador a contrair o vírus.

Ele está recebendo todas as orientações da equipe da Saúde da Casa do Estudante da UFSM. Todos os indivíduos que tiveram contato com a pessoa infectada (contactantes), bem como demais casos suspeitos na universidade também estão sendo testados e recebendo atenção institucional.

A Universidade reitera que qualquer caso suspeito deve ser informado, pelo telefone (55) 99147-2757, à equipe da Saúde da Casa, que tomará as medidas necessárias. Dúvidas em geral podem ser sanadas pelo Disque-Covid, fone (55) 3220-8500.

A Ufsm salienta que as atividades presenciais seguem suspensas até 30 de setembro, justamente para evitar aglomerações dentro do campus e reduzir o contágio e a disseminação do Coronavírus. Sugere-se, inclusive, que os docentes não incentivem o retorno de alunos bolsistas, mantendo-os vinculados através do Rede.