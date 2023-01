Unipampa São Borja oferece 100 vagas em cursos de graduação

publicidade

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Campus São Borja, dispõe de 100 vagas em seis cursos por meio do edital "Chamada por Nota do Exame Nacional de Ensino Médio" (Enem) 2023/1 – 1º Edição". As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro, na área “Ingresso” no site da instituição.

Podem participar da seleção, candidatos que tenham feito o Enem nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021, independentemente de inscrição ou participação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Para concorrer às vagas, o participante deve ter obtido nota mínima de 300 pontos em cada uma das quatro áreas de prova do Enem, além de também ter alcançado, no mínimo, 300 pontos na redação. A lista provisória de candidatos classificados deve ser divulgada no dia 1° de fevereiro.

As vagas para o Campus São Borja estão divididas em: 25 para o curso de Licenciatura em Ciências Humanas; 15 para o curso de Ciência Política; 15 para o curso de Relações Públicas, 15 para o curso de Publicidade e Propaganda; 15 para o curso de Jornalismo; e 15 para o curso de Serviço Social. Ao todo, nos dez campi da Unipampa, são ofertadas ao menos mil vagas para 63 cursos. Demais informações, podem ser encontradas no edital da Chamada por Nota do Enem, no link: https://bityli.com/vtpzo