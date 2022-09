Universidade de Passo Fundo desenvolve prática profissional com alunos

publicidade

A Universidade de Passo Fundo (UPF) desenvolve a Nutrição Empresa Júnior, com projetos relacionados à alimentação. A iniciativa é administrada por acadêmicos e professores do curso, sendo empresa de consultoria sem fins lucrativos que aproxima os alunos da prática profissional.

“A empresa oportuniza aos acadêmicos experiência em captação e relações com os clientes e associados, no planejamento e execução de atividades de assessoria e consultoria e no processo de gestão como um todo”, explica a professora Cintia Gris, uma das coordenadoras da Nutrição Empresa Jr.

Entre os serviços oferecidos estão assessoria para rotulagem de alimentos e minicursos, além de treinamentos para manipuladores de alimentos e assessoria para produção de cardápios. Qualquer pessoa, instituição ou empresa pode solicitar os serviços. Interessados podem fazer contato pelo e-mail nutricaoempresajr@gmail.com.