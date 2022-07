Universidades do RS começam a divulgar agenda de vestibulares de verão

publicidade

Mal se encerra o cronograma do concurso de inverno no Rio Grande do Sul, e a maratona de verão já se lança para as vagas de 2023/1. Na capital gaúcha, a PUCRS desponta, com a agenda da disputa prevendo provas para a primeira quinzena de novembro. E, no Interior, a Universidade de Caxias do Sul (UCS) sai na frente, com exames na segunda quinzena do mesmo mês.

Na PUCRS, as provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro (sábado e domingo). Interessados em receber informações sobre o processo, incluindo os cursos oferecidos, já podem se manifestar neste link. No dia 6 de novembro, a prova será para os candidatos ao curso de Medicina. E as demais áreas, em 5 de novembro.

A Universidade informa que, entre as suas prioridades, busca facilitar o acesso dos estudantes aos cursos de graduação, bem como possui diversas condições financeiras e oportunidades, que incluem bolsas, créditos educativos e financiamentos.

Já o vestibular de verão da UCS acontecerá em 27 de novembro, no campus sede e em todas as unidades acadêmicas na região, a partir das 13h30min. Para os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia será aplicada prova de Redação, em duas horas, nos campi. Mas para bacharelado em Medicina, o exame será no campus sede, com Redação e 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), 10 questões de Conhecimentos Gerais, 10 questões de Biologia e 10 questões de Química. A duração máxima será de cinco horas. Mais informações neste link.

Outras formas de ingressar nesses cursos (exceto em Medicina) são o vestibular realizado nas segundas e quintas-feiras, com prova de Redação on-line; ou o aproveitamento diário da nota da prova de Redação de vestibulares anteriores da UCS (de 2018 a 2023); ou do Enem (de 2017 a 2022). Alguns cursos oferecidos são: Agronomia, Artes Visuais, Museologia, Gestão Financeira, Jogos Digitais, Gastronomia, Gestão da Produção Industrial, Engenharia de Materiais e Sistemas de Informação.