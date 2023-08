Universidades e escolas participam da Expointer

publicidade

A 46ª Expointer, que começou neste final de semana no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, mobiliza o ensino gaúcho em variada programação até 3/9. Com o tema “A inovação faz o agro mais forte”, o evento destaca perspectivas sobre o futuro do setor, qualidade da produção rural do RS e expertise para desenvolver técnicas que aumentem a produtividade no campo. No espaço, universidades e escolas também montam estandes para apresentar pesquisas, trabalhos ou realizar atividades educativas, além de promover visitação de alunos.

A Faculdade de Comunicação Social da Uniritter firmou parceria com o Sistema Ocergs (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do RS), para que os alunos atuem no estande da organização da Feira. Pelo menos 15 acadêmicos, dos campi Zona Sul e Fapa, na Capital, estão envolvidos na cobertura do evento, com desenvolvimento de atividades práticas de audiovisual e fotografia.

A Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, participa com diversas iniciativas, como Café com Networking, dia 30/8; lançamento do Grupo Associado de Agricultura Sustentável do RS (Gaas-RS), em 31/8; ou “Espaço Institucional Feevale/Esteio”, aberto dia 27/8, em parceria com a Prefeitura de Esteio, e com ações focadas em inovação.

Já a Universidade de Passo Fundo (UPF), em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu, marca presença na Feira com estudantes e professores apresentando pesquisas no local. E estará presente na Casa do Veterinário, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do RS, além de promover palestras.

Aulas abertas e exposições atraem estudantes

A área escolar terá intenso envolvimento na Expointer. A Associação Gaúcha de Professores Técnicos do Ensino Agrícola (Agptea) promove um ciclo de palestras com foco em alimentação animal, segurança alimentar e atividades agropecuárias; além da 2ª edição da Mostra Técnica do Ensino Agrícola (Meta). Acesso a informes e agenda completa aqui.

Ainda, o Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) participou, neste sábado (26/8), com alunos do 5º semestre. As aulas de Fruticultura e Produção Animal foram realizadas no espaço da Feira. Em 2/9, o curso de Agronomia também marcará presença, com a visitação de alunos e professores.

A Secretaria Estadual da Educação tem ampla programação de atividades. São realizados painéis e rodas de conversa sobre: educação no campo, presença de mulheres do setor, formação científica em tempos de mudanças climáticas, entre outros temas. A Secretaria também expõe projetos produzidos pelas escolas do campo na Casa da Embrapa, além de realizar a Mostra das Escolas Técnicas Agrícolas na Casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea). Programação completa em no site do Governo do RS.

