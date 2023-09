Vestibular, Bioquímica e POA em Cena. Confira a Agenda do Ensino desta sexta-feira, 8 de setembro

publicidade

Vestibular Cesuca

O Centro Universitário Cesuca, em Cachoeirinha, inscreve, até sábado (9/9), para o seu Vestibular de Inverno, com ingresso no 2° semestre de 2023. A prova será on-line, em 12/9, às 19h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do portal da Instituição.

Bioquímica na Ufrgs

A Universidade Federal do RS (Ufrgs), em Porto Alegre, inscreve para doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica. São oferecidas 15 vagas (5 reservadas para o Programa de Ações Afirmativas). As inscrições seguem até 15/9. Detalhes no edital; e contato pelo e-mail ppgbioq@ufrgs.br.

Porto Alegre em Cena

Além dos espetáculos, a 30ª edição do festival "Porto Alegre em Cena" irá oferecer uma programação educativa, com oficinas formativas ao público. As atividades tiveram início em 6/9, e seguem até 23/9. Serão oficinas de dança, teatro de rua e teatro de bonecos. Mais dados no site da Prefeitura de Porto Alegre.