Vestibular, Cursos Técnicos e Estudos na UFSM. Confira a Agenda do Ensino desta segunda-feira, 27/11

Vestibular Cesuca: última prova

O Centro Universitário Cesuca, em Cachoeirinha (rua Silvério Manoel da Silva, 160), promoverá no dia 12/12, às 19h, a última prova de seu vestibular neste ano, para ingresso no 1° semestre de 2024. Inscrições, abertas e gratuitas, até 9/12. E é possível ingressar por meio de prova mérito; via Enem; prova on-line; prova agendada; e Encceja.



Cursos Técnicos do Colégio Arthur da Costa e Silva

Até 1º/12, estão abertas as inscrições para novas turmas dos Cursos Técnicos do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva, no bairro Sarandi, em Porto Alegre (rua Baden Powell, 409). São vagas para cursos em Recursos Humanos e Logística. São gratuitos, presenciais e com duração de um ano, no turno da noite. Mais informações pelo WhatsApp (51) 98316-2665; ou pelo site.



Portal de cursos da UFSM

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) lançou um novo portal com cursos gratuitos e abertos a toda a comunidade. São para estudos em diferentes áreas, como Design de Materiais Didáticos Digitais e Inteligência Artificial Generativa na Educação. As capacitações serão certificadas após a conclusão. E para a inscrição, é necessário criar um cadastro no Moodle Capacitação.