Vestibular da Ufrgs tem abstenção de 16,75% no primeiro dia de provas

O vestibular da Ufrgs teve uma abstenão de 16,75% no seu primeiro dia de provas, realizado neste sábado. O percentual registrado ficou muito próximo ao primeiro dia do concurso do ano passado: 16,06%. Os números foram divulgados pela Comissão Permanente de Seleção (COPERSE), no site do Vestibular, que também revelou divulgou o gabarito e as médias de cada disciplina. Ao todo, 3.681 candidatos foram ausentes.

Na prova de Língua Portuguesa, a média foi de 8,6308, com desvio padrão de 2,7094. Já na prova de Literatura em Língua Portuguesa, a média foi de 8,8295, com desvio padrão de 2,9162. A prova de História teve média de 8,1088 e desvio padrão de 2,7150. Por fim, a prova de Matemática teve média de 6,4702 e o desvio padrão de 3,4135. Além dessas disciplinas, ontem também foi realizada a prova de Redação.

A prova de História foi a que teve menos estudantes acertando todas as questões: seis candidatos. Acertaram todas as questões de Matemática 388 candidatos, enquanto 73 gabaritaram as provas de Literatura e de Língua Portuguesa.

Segundo dia de provas

O Concurso Vestibular 2023 oferece 4.008 vagas em 94 opções de curso de graduação. O gabarito do segundo dia de provas será divulgado às 9h desta segunda-feira, dia 16 de janeiro, enquanto as médias e a abstenção serão conhecidas às 18h. O listão, com os candidatos classificados, será publicado até dia 30 de janeiro.

O acesso às folhas de respostas é feito via Portal do Candidato, 24 horas após a aplicação da prova. Eventuais recursos quanto às questões do conjunto de provas do dia deverão ser formalizados pelos candidatos, no site da universidade e encaminhados à Coperse até às 17h de segunda-feira, dia 16.