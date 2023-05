Vestibular e cursos gratuitos. Confira a agenda do Ensino desta sexta-feira, 19 de maio

publicidade

Vestibular UFSM

Termina hoje (19/5), o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As orientações estão disponíveis no Manual do Candidato. E, no dia 23/5, será disponibilizada a lista com o resultado dos pedidos de isenção. As provas serão aplicadas em 9/7, nas cidades de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira da Missões e Santa Maria. Já as inscrições seguem abertas até o dia 12/6.

Educação Antirracista

O Campus Alvorada do Instituto Federal do RS (IFRS) está com inscrições abertas para o projeto de extensão “Tópicos em Educação Antirracista”, coordenado pela professora Giselle Maria Santos de Araujo. O curso é gratuito e aberto à comunidade, com previsão de início no dia 25/5. Será um total de oito encontros on-line, às quintas-feiras, das 18h30min às 21h, totalizando 20 horas, com certificação. As inscrições são via formulário eletrônico. Vagas limitadas. Detalhes pelo e-mail: giselle.araujo@alvorada.ifrs.edu.br.

Profissional do Século 21

A Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, inscreve, até 28/5, para o curso “Perfil Profissional do Século 21”, que acontecerá no dia 30/5, das 18h às 20h. A atividade, promovida pelo programa Pílulas da Inovação, é gratuita e on-line. Interessados devem se inscrever pelo site da instituição.

Cursos de Inglês

Seguem abertas, até hoje (19/5), as inscrições para os cursos de Inglês oferecidos pelo Centro de Línguas para Fins Acadêmicos, da Universidade Federal do RS (Ufrgs). As aulas vão ocorrer entre os dias 22/5 e 10/7, com turmas remotas e presenciais – encontros no Campus do Vale (av. Bento Gonçalves, 9.500), em Porto Alegre. São sete cursos oferecidos a acadêmicos da Ufrgs e comunidades de outras instituições de Ensino Superior brasileiras. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail cla@ufrgs.br.