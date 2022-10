Feevale oferece ensino interativo e conectado

publicidade

A Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo, está com inscrições abertas para ingresso nos cursos de graduação por meio do Vestibular de Verão de 2023. O concurso presencial, com prova objetiva e de Redação, será no dia 4 de dezembro, das 9h às 12h30min. Inscrições até as 22h de 29 de novembro, pelo site da Feevale.

A Feevale possui, ainda, outras formas de seleção, como a realização da prova de Redação on-line ou o aproveitamento das notas do Enem, de 2019 a 2022. As inscrições para qualquer processo devem ser realizadas pelo mesmo site, no qual podem ser conferidos também os cursos oferecidos. Os candidatos estão isentos do pagamento de taxa.

A Universidade Feevale oferece graduação presencial, híbrida e digital (EAD). A primeira é a mais tradicional, na qual os horários das aulas são conforme o turno do curso escolhido. Já a graduação híbrida é uma combinação entre o presencial e o digital. Os cursos são dinâmicos e organizados por módulos, ou seja, todo o conteúdo está disponível no ambiente digital, aliado a experiências presenciais. Os cursos digitais, por sua vez, são voltados para quem tem menos tempo disponível para se deslocar até a instituição, já que o estudante não precisa estar fisicamente em sala de aula.

As graduações fazem parte da Feevale Way, uma forma de ensino que utiliza metodologias ativas e tecnologias educacionais dinâmicas. Essa aprendizagem combinada proporciona aos estudantes uma experiência que vai além da sala de aula, por meio de práticas interdisciplinares, parcerias com grandes empresas e um maior contato com o mercado de trabalho.

Para estudantes e comunidade são disponibilizadas visitas guiadas aos três campi da Feevale – dois em Novo Hamburgo e um em Campo Bom. O objetivo da ação é aproximar os diferentes públicos do ambiente universitário. E é uma oportunidade de as pessoas conhecerem os cursos oferecidos. As visitas podem ser agendadas, pelo e-mail visite@feevale.br. As atividades incluem visitas a laboratórios e outros espaços acadêmicos.