Atitus Educação apresenta diferenciais e novo curso

Com foco na jornada do estudante e inovação, a Atitus Educação, com campi em Porto Alegre e Passo Fundo, informa que desenvolveu modelo educacional flexível e centrado em resultados. São 14 cursos de graduação ofertados no vestibular de inverno, que está com inscrições abertas até o dia 15/6. Nesta edição do concurso, a grande novidade é o lançamento da graduação em Ciência da Computação.

No novo curso, os alunos têm acesso a conteúdos elaborados por big techs, como Amazon, Google e Oracle. Disruptiva e voltada às demandas do mercado, a graduação permitirá ao aluno conquistar, a cada semestre, micro certificações (nanodegrees).

De acordo com o vice-presidente de Mercado da instituição, Vinícius Severo, essas certificações atestam, desde o início do curso, a qualificação do estudante, que poderá ingressar mais cedo no mercado de trabalho. Com adoção do modelo acadêmico “Employer University”, a Atitus garante ao aluno conexão com a área de formação, troca de experiências e construção de conhecimentos essenciais para a carreira. Por isso, os currículos são conectados a empresas e corpo docente atuantes no mercado.

Para permitir aos estudantes vivenciar situações reais, em todos cursos estão presentes as Disciplinas de Desafios, que aprimoram habilidades (soft skills) e colocam os alunos como protagonistas de suas jornadas. E conta, ainda, com a parceria de grandes nomes do mercado, presença de speakers renomados, ferramentas modernas e apoio de profissionais especializados.

O ingresso na instituição pode ser via prova de Redação online, dia 17/6; ou pelo uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições de 2017 a 2022. Também há opções de ingresso especial e transferência. Para essa última alternativa são ofertados 16 cursos.

*Coordenação Geral e Edição: Maria José Vasconcelos | Reportagem e Redação: Ana Julia Zanotto (sob supervisão), Daiana Garcia e Maria José