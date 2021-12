Órgãos rodoviários do RS detalham ações da Operação Retomada Verão Seguro

publicidade

Os órgãos rodoviários do Rio Grande do Sul lançaram, nesta quinta-feira, a Operação Retomada Verão Seguro, um conjunto de ações integradas para reforçar a segurança nas estradas mais movimentadas durante a temporada de verão.

O encontro reuniu representantes da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Corpo de Bombeiros, concessionária CCR Viasul, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O evento ocorreu ontem, pela manhã, na 1ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal – km 92 da Freeway (BR-290), em Porto Alegre.

O superintendente da Polícia Rodoviária do Rio Grande do Sul, Luís Carlos Reischack Júnior, ressaltou que esse trabalho é de cooperação entre diversos atores. “É uma ação coletiva que congrega diversas instituições, operações planejadas e aumento da fiscalização para reforçar nosso compromisso e responsabilidade em garantir um trânsito seguro para a população”, enfatiza.

A CCR ViaSul anunciou as ações que irá implementar nas rodovias sob sua concessão, durante o período do Verão. Entre as atividades planejadas, estão ações de fiscalização com o uso de radares móveis, melhorias na infraestrutura das rodovias e o incremento no número de linhas de ônibus que levam aos destinos mais procurados pelos veranistas.

Outro ponto apresentado é o retorno da divulgação da previsão de tráfego. Desde o início da pandemia, a CCR ViaSul passou a informar somente o percentual do fluxo de veículos em suas rodovias durante períodos de feriado. Agora, com o avanço da vacinação em todo país e no mundo, a empresa voltará a divulgar tanto o quantitativo de veículos quanto os horários de pico do tráfego.

“É extremamente importante que exista uma coesão entre todos os órgãos que compõem o trânsito, de modo a transmitir uma mensagem de segurança a todos os motoristas para que tenhamos, de fato, a manutenção de um comportamento seguro dos usuários no ambiente viário”, afirma o gerente de Atendimento da CCR ViaSul, Diogo Stiebler.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, um dos proponentes do encontro, elencou as obras e serviços na malha rodoviária estadual. De acordo com ele, cerca de R$ 40 milhões já estão sendo investidos em melhorias de estradas nos litorais Norte e Sul do estado. “Desde junho, quando anunciamos o Plano de Obras 2021-2022, já vínhamos programando a recuperação de importantes rodovias de acesso às praias, como a ERS-030, Estrada do Mar, Interpraias, Rota do Sol e ERS-040”, afirmou Costella. “Muitas dessas melhorias, inclusive, já estão concluídas, o que proporcionará asfalto e sinalização renovados para que a viagem dos veranistas transcorra com tranquilidade”, destacou.

Além de obras em rodovias, o DAER promoverá mudanças no sistema de transporte intermunicipal de passageiros. A autarquia autorizou a operação de 300 horários extras e de 130 linhas de ônibus, com reforço da fiscalização nas rodoviárias dos litorais Norte e Sul. A expectativa é abordar 1500 veículos no período do veraneio.

Para evitar filas e facilitar o trânsito nas praças de pedágio, a EGR disponibilizou máquinas de débito automático em todos os guichês e ampliou o número de pistas para a modalidade de cobrança automática. Na ERS-040, uma ambulância extra foi disponibilizada para o atendimento a emergências.