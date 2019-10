Ônibus passa em buraco, atinge mureta e oito ficam feridos em Porto Alegre

publicidade

Um ônibus da empresa Soul, que faz a linha Alvorada - Porto Alegre e que transportava 50 passageiros, sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira na zona Norte da Capital. Segundo informações preliminares, durante o seu trajeto o coletivo passou em um buraco, invadiu a pista contrária e atingiu uma mureta na avenida Baltazar Oliveira Garcia, no sentido bairro-Centro. Oito pessoas ficaram feridas, sendo que quatro tiveram de ser encaminhadas ao Hospital Cristo Redentor.

Logo depois da passagem do ônibus no buraco, o eixo dianteiro de uma das rodas foi atingido, deixando coletivo desgovernado. Em seguida, o veículo fez uma curva, invadindo a pista contrária e só parou quando subiu a mureta que existe no local. O coletivo acabou ficando parado na Estação 8 da avenida. Em seguida, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um caminhão guincho e uma carreta "muck", que conta com um guindaste, devem ser utilizados para a retirada do ônibus.

Coletivo ficou atravessado no corredor destinado aos ônibus / Foto: Alina Souza