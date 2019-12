Último dia útil dos bancos será em 30 de dezembro

publicidade

O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será no dia 30 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os clientes precisam ficar atentos porque no dia 31, na próxima terça-feira, as instituições financeiras não abrirão para atendimento a população.

Nesta terça-feira pela manhã, véspera de Natal, a movimentação foi tranquila nos bancos localizados nas ruas Sete de Setembro, Uruguai e dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre, com as pessoas aproveitando para realizar o pagamento de faturas e fazer saques nos caixas eletrônicos. Bancos como o Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e Itaú funcionaram das 9h às 11h para atendimento dos clientes.

No dia 25 de dezembro, feriado de Natal, as instituições financeiras estarão fechadas. Os bancos reabrem na quinta-feira, dia 26 de dezembro, a partir das 10h. A Febraban lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionarão nos dias de Natal (25) e da Confraternização Universal - 1º de janeiro de 2020.

Os carnês e contas de consumo (como água, energia elétrica e telefone) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. “Mesmo durante feriados, os canais eletrônicos e caixas eletrônicos funcionam normalmente, facilitando a vida do consumidor”, ressaltou o diretor-adjunto de Operações da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados, como sacados eletrônicos, poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.