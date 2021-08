AACD completa 21 anos de atividades em Porto Alegre

publicidade

A AACD Porto Alegre comemora no próximo dia 10 de agosto, 21 anos de atendimento de excelência a crianças, jovens e adultos com deficiência física ou mobilidade reduzida no Rio Grande do Sul. Inaugurada em 2000, atualmente atende pacientes de 39 municípios do Estado e conta com um centro de reabilitação e uma oficina ortopédica, a maior do estado, que em janeiro de 2021, atingiu a marca de 100 mil produtos ortopédicos entregues. A instituição já contabiliza mais de 2,2 milhões de atendimentos desde sua criação.

Conforme a colaboradora e voluntária da unidade Janaína Biazebetti Pires, 43 anos, funcionária desde a fundação. Ela enviou um currículo via correio para a unidade para atuar como telefonista. Desde que foi selecionada, já ocupou cinco funções diferentes. “Eu acredito muito no trabalho da instituição e sou muito grata pela oportunidade de poder exercer minha atividade em um lugar que beneficia tanta gente”, conta ela.

Hoje ela é supervisora da oficina ortopédica, mas já foi telefonista, auxiliar administrativo no SAME (serviço de arquivo médico e estatístico), assistente administrativo no setor de compras e supervisora do SAME.

Já Sandra Nara Azevedo, 77 anos, voluntária da AACD desde 2001, já exercia a função de voluntária há mais de 10 anos em outros instituições. Sua irmã entrou como voluntária em 2000 e indicou a AACD para que Sandra pudesse seguir o mesmo caminho, onde permanece até o momento. “No início, achei que seria algo triste, mas me surpreendi com a boa energia que recebi e o quanto eu saia revigorada de cada tarde que passava com os pacientes”, conta ela. Sandra atua no setor de recreação desde 2001. Segundo ela, a AACD mudou sua vida em todos os sentidos e, principalmente, na questão do amor ao próximo.

Mas a AACD Porto Alegre é feita para seus pacientes. Micaela Figueiredo da Silva Mutto, 08 anos, paciente da AACD desde 2015, chegou com menos de dois anos diagnosticada com retardo de desenvolvimento neuro-psico-motor. Iniciou sua reabilitação física nos setores de terapia ocupacional, fisioterapia de solo e aquática, pedagogia, fonoaudiologia e psicologia. Após algum período de tratamento e realizando consultas e exames, foi detectada uma distrofia muscular congênita conhecida como “Ulrich”, doença rara e progressiva que afeta o tônus muscular. Micaela já teve ganhos e também está há alguns meses sem perdas motoras.

Sobre a AACD

Fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e necessidades ortopédicas – composta por um hospital ortopédico, nove unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Anualmente, realiza cerca de 800 mil atendimentos especializados para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios. Conta ainda com a área de Ensino e Pesquisa, que dissemina os conhecimentos adquiridos ao longo de sua história aos profissionais de todo o País, e com a AACD Esporte, que contribui, por meio da prática esportiva, para a inclusão da pessoa com deficiência. Acesse: aacd.org.br.