Acampamento Farroupilha recebe 330 inscrições para instalação de piquetes

No último dia de inscrições para o Acampamento Farroupilha, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) já tinha contabilizado até o início da noite de ontem 330 interessados em instalar piquetes no Parque Harmonia, na Capital. Como o prazo se estenderia até a meia-noite, esse número poderia aumentar. A procura elevada é festejada pelos organizadores e revela a ansiedade dos tradicionalistas em retomar o evento presencial - que desde 2019 não é realizado por conta da pandemia do novo coronavírus.

Na próxima terça-feira, uma nova reunião será realizada para definir detalhes da montagem da estrutura no parque, que deve iniciar no dia 20 de agosto. Presidente da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre, Liliana Cardoso explica que os mais de 300 interessados demonstram a importância do Acampamento Farroupilha no ano em que a Capital celebra 250 anos. "A gente vê que a gauchada está sedenta pelo Acampamento Farroupilha pós-pandemia, apesar de ainda estarmos nesse processo pandêmico", destaca.

De acordo com Liliana, em relação ao último formato presencial, há mudanças no tamanho e disposição dos lotes dos piquetes. A metragem será de 10m x 10m. Essa adequação da área uniforme de 100m² é necessária para atender o Edital de Concessão do Parque e as normas de segurança exigidas pelos Bombeiros na questão do Plano de Prevenção Contra Incêndio Porto Alegre (PPCI) e circulação interna das ruas. "Esse acampamento vem trazendo essa identidade igualitária, onde todos piquetes serão iguais no seu formato de metragem trazendo seus projetos culturais", observa.

Por conta da pandemia, Liliana explica que muitos tradicionalistas sentiram os reflexos de dois anos sem atividades. "Muitos piquetes, muitas entidades tradicionais tiveram revés financeiro, perdas da família em que são chefes de família e de pessoas que tocam esses piquetes", afirma. "A gente sabe que tem um gasto efetivo da montagem dos galpões, custo da água, luz", completa. Apesar disso, ela comemora as inscrições. "Muitos diziam que não chegaria a cem, outros diziam que teria só 120. E no final tivemos surpreendentemente mais de 300 interessados", ressalta.