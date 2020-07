Acidente de trânsito deixa motorista ferido e preso dentro do veículo em Porto Alegre

publicidade

Uma pessoa ficou ferida na manhã desta segunda-feira em um acidente de trânsito em Porto Alegre. Na avenida Bento Gonçalves, no sentido centro-bairro, no bairro São José, ocorreu a colisão entre um caminhão Volkswagem, que presta serviço de recolhimento de coletiva seletiva de lixo ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), e um Chevrolet Prisma.

O motorista do automóvel, de 37 anos, ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro. A Brigada Militar e a Empresa Pública de Trasnporte e Circulação (EPTC) atenderam a ocorrência.

Já o efetivo do 1º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para a retirada da vítima do interior do carro onde encontrava-se presa. Houve a necessidade de retirar as portas da lateral do carona, com o emprego de um desencarcerador, com o objetivo de chegar até a vítima.