Acidente de trânsito deixa pelo menos 10 feridos em Caxias do Sul

Um acidente de trânsito, ocorrido na manhã desta quinta-feira em Caxias do Sul, resultou em pelo menos 10 pessoas feridas. O fato aconteceu na rótula da avenida São Leopoldo com a Perimetral Sul, no bairro São Leopoldo, por volta de 10h50min.

Quatro veículos se envolveram no acidente, que começou quanod um micro-ônibus, emplacado em Três Coroas, descia pela Perimetral e ficou sem freios, batendo em um Fusca, que atingiu um caminhão, que por sua vez atingiu um Fiesta.

Das 10 pessoas feridas, oito que estavam no coletivo, uma no Fusca e uma no Fiesta. Ninguém se feriu com gravidade. O micro-ônibus estava transportando mulheres até a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Apecan).

Ao todo, cinco ambulâncias atenderam a ocorrência e as pessoas com ferimentos foram atendidas na UPA Zona Norte e Hospital Pompéia.