Aeroporto de Congonhas (SP) tem ao menos 290 voos cancelados

publicidade

Pelo menos 290 voos já foram cancelados até às 16h30, desta segunda-feira (10), no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, após o acidente envolvendo um avião particular. Os atrasos e cancelamentos ocorreram após um avião de pequeno porte ter os pneus do trem de pouso furados na manhã do domingo (9).

De acordo com a Infraero, responsável pela administração do aeroporto, no domingo, 116 voos foram cancelados partindo do Aeroporto de Congonhas e 117 chegando, totalizando 233 voos. Enquanto, nesta segunda-feira, até às 16h30, 55 voos foram cancelados, sendo 34 de chegada e 23 de partida, além de 57 voos atrasados.

No domingo, o aeroporto permaneceu cerca de nove horas interditado após um avião de pequeno porte, da fabricante Learjet, ter seus pneus do trem de pouso furados durante o pouso, por volta das 13h20.

A aeronave, ocupada por cinco pessoas, saiu da pista e parou em um trecho chamado “taxiway”. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Após quase nove horas de interdição, com as operações de pousos e decolagens parados, foi feita a manobra de retirada, por volta das 22h18, e liberado os demais voos.

Entre os estados afetados com os reflexos do incidente estão o Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e o Distrito Federal.

As investigações serão conduzidas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes).

Veja Também