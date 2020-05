Anormalidades estruturais forçam interdição do Viaduto dos Açorianos, em Porto Alegre

publicidade

O Viaduto dos Açorianos será interditado neste domingo, 10. A decisão foi tomada pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, por questões de segurança, devido à situação em que se encontra a construção, apresentando graves anormalidades estruturais nos elementos do encontro sul. Para solucionar os problemas identificados, serão realizadas futuramente obras de recuperação estrutural dos encontros do viaduto. Será a maior intervenção nos 47 anos da estrutura.

No despacho enviado à secretaria, o prefeito Nelson Marchezan Júnior destacou: "Em face das constatações técnicas de risco em virtude de evidências na estrutura, determino a interrupção total e imediata do trânsito de veículos automotores de qualquer porte, até que seja executado um sistema de escoramento sob a estrutura do encontro danificado, ou até que nova análise ou alternativa sejam apresentadas".

A necessidade de priorizar a recuperação do Viaduto dos Açorianos foi detectada através de um programa de inspeções nos viadutos e pontes da Capital, criado pela prefeitura para identificar os que precisam de manutenção.

Após vistoria pelos técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), foi contratada uma empresa para execução do projeto de recuperação estrutural. A contratada, acompanhada de técnicos da secretaria, realizou na última quinta-feira, 7, inspeção na parte interna do viaduto, o que não ocorria havia mais de dez anos.

A partir da análise do relatório da vistoria, conclusivo quanto ao grave dano estrutural nos elementos do encontro sul da construção, a área técnica da Smim emitiu posicionamento encaminhado ao prefeito na noite de sexta-feira, 8. Marchezan solicitou mais informações técnicas e, diante dos fatos, decidiu pela interrupção total e imediata do trânsito de veículos automotores de qualquer porte, até que seja executado um sistema de escoramento sob a estrutura do encontro danificado.

Localizado na Borges de Medeiros, sobre a avenida 1ª Perimetral, no Centro Histórico, o viaduto construído em 1973 possui 202 metros de comprimento, com cinco vãos livres, duas pistas de rolamento, três faixas de tráfego em cada uma, além de passeios públicos em ambos os lados e um divisor físico de concreto entre as pistas.

Os serviços para a execução do projeto começaram no último dia 4 de maio e terão investimento de R$ 84.457,97. Serão levantados pela empresa dados detalhados da situação das estruturas do viaduto e suas patologias, bem como projetadas todas as intervenções necessárias para a execução da obra.

Trânsito

Em função da interdição, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que serão realizados bloqueios e desvios de trânsito para garantir o atendimento das linhas de transporte público e o deslocamento da população.

Os veículos que circulam em direção ao Centro pela avenida Praia de Belas serão direcionados para a 1ª Perimetral (avenida Loureiro da Silva), onde podem acessar a rua Gen. Lima e Silva, à esquerda, e seguem pela rua Cel. Fernando Machado até chegar à avenida Borges de Medeiros.

Para quem trafega via Borges em direção à Zona Sul será permitido acessar a rua Demétrio Ribeiro, à esquerda, para chegar à rua José do Patrocínio e alcançar a Perimetral para então seguir via avenida João Pessoa. Ou, no sentido oposto, em direção à Orla do Guaíba para seguir pela av. Edvaldo Pereira Paiva, ou retornar na Câmara dos Vereadores, para seguir na Loureiro da Silva até a rua Antônio Klinger Filho e chegar à Borges de Medeiros.