Anvisa alerta para o recolhimento de chocolates Garoto por presença de fragmentos de vidro

publicidade

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) alertou nesta terça-feira (18) sobre o recolhimento voluntário de dois lotes de chocolates da marca Garoto devido a possível presença de pequenos fragmentos de vidro, o que pode causar lesões na boca ou mucosas.

Os produtos que devem ser retirados de circulação empresa são:

- Lote 225212941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023

- Lote 225312941G: chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas, marca Garoto, tablete 80g, validade 09/09/2023

De acordo com a agência, a própria empresa começou a recolher os lotes mencionados após constatar que um dos equipamentos utilizado para a produção dos chocolates tinha avarias e poderia ter deixado fragmentos de vidro nos tabletes do doce.

O comunicado da Anvisa informa que a Chocolate Garoto Ltda avisou que a maior parte dos produtos dos lotes implicados não foi comercializada. Mas, alguns produtos chegaram a ser distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo; e no estado de Santa Catarina.

Se você comprou chocolate ao leite da marca Garoto, em tablete de 80 g, dos sabores “Castanhas de Caju” ou “Castanhas de Caju e Uvas Passas”, verifique o lote do produto no verso do rótulo, próximo ao lacre.

Caso os números coincidam com os registros anunciados pela empresa, a indicação é para não comer. Para trocar ou receber o dinheiro gasto de volta é necessário entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da fabricante, pelo telefone 0800 055 95 50, de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados, ou pelo e-mail sacgaroto@garoto.com.br.

O R7 entrou em contato com a assessoria da Nestle, que é responsável pela produção dos chocolates Garoto, mas até agora não obteve resposta.