Anvisa desaconselha antiparasitário ivermectina contra Covid-19

A Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma nota em que reforça que o medicamento antiparasitário ivermectina tem apenas indicação para uso conforme o que consta na bula – o que inclui o tratamento de sarnas e piolhos – e não para pacientes com Covid-19 ou como prevenção contra o coronavírus.

Segundo a agência, responsável pela liberação e regulamentação de remédios no país, “não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da covid-19 no Brasil”.

Qualquer uso da ivermectina fora das indicações previstas na bula devem ser feitos sob escolha e responsabilidade do médico que prescrever. Alguns estudos com células in vitro sugerem que a ivermectina seria eficaz no combate ao coronavírus. No entanto, a dose necessária teria de ser muito acima da máxima, o que requer mais estudos acerca da toxicidade do medicamento.