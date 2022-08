Ao menos 21 cidades do RS têm casos confirmados de varíola do macaco

publicidade

O Rio Grande do Sul tem 65 casos confirmados de varíola do macaco distribuídos em 21 municípios, segundo o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) divulgado nesta terça-feira. A pasta ainda investiga 278 casos suspeitos.

Porto Alegre já contabiliza 25 casos confirmados. A doença também foi registrada em Campinas do Sul (1), Campo Bom (2), Canoas (6), Carlos Barbosa (1), Caxias do Sul (4), Dois Irmãos (1), Esteio (1), Garibaldi (3), Gramado (1), Igrejinha (3), Monte Belo do Sul (1), Novo Hamburgo (3), Parobé (1), Passo Fundo (1), Santo Ângelo (1), São Leopoldo (1), São Marcos (2), Sapiranga (1), Uruguaiana (2) e Viamão (4).

Segundo a SES, os sintomas mais comuns para a varíola do macaco são febre, tosse, dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, falta de energia e erupção cutânea.

Vacinas

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na segunda-feira que as 50 mil doses de vacinas contra a varíola do macaco compradas pelo Brasil "não têm o poder de controlar esse surto" no país. O quantitativo foi adquirido do laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, por meio do fundo rotativo da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), e deve chegar ao país em setembro. Cada pessoa recebe duas doses, o que significa que 25 mil brasileiros poderão ser imunizados.

Na última sexta, a diretoria colegiada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o registro e a importação de medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção contra a doença em caráter excepcional e temporário, sem a necessidade de Consulta Pública, AIR (Análise de Impacto Regulatório) e M&ARR (Monitoramento, Avaliação de Resultado Regulatório).

