Após 40 dias, ocupação de UTIs em Porto Alegre volta a ficar abaixo de 100%

Após longos e trágicos 40 dias, a taxa de ocupação de leitos de UTI em Porto Alegre voltou a operar em um índice geral inferior a 100%. Na tarde desta segunda-feira, eram 1.017 leitos operacionais para 989 pacientes – 653 deles com Covid-19. A ocupação geral era de 97,5%, um índice que não era tão baixo desde 3 de março.

Ainda assim, mais de uma centena de pessoas aguardava vaga na UTI, sendo 79 pacientes com Covid-19 e 32 sem o diagnóstico positivo para o coronavírus. Ao longo de março – que foi o mês mais mortal da pandemia na cidade e no Rio Grande do Sul – essa fila superou os 230.

Dos 18 hospitais cujos dados são aferidos pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), sete operavam com 100% ou mais dos leitos ocupados na tarde desta segunda. A maior proporção ocorria no Fêmina, onde nove pacientes eram atendidas em um espaço para seis.

