Após apagão, energia é restabelecida para 18 mil clientes no Rio Grande do Sul

A energia elétrica foi totalmente restabelecida, por volta das 17h40min desta quarta-feira, no Rio Grande do Sul. Mais cedo, por volta das 15h45min, dezenas de bairros de Porto Alegre e algumas cidades do Interior foram surpreendidos por um apagão elétrico.

Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), o corte de abastecimento no Sistema Interligado Nacional afetou 18 mil de seus clientes, além de provocar um princípio de incêndio na subestação Porto Alegre 12, no bairro Jardim Botânico.