Após erro, governo federal corrige dados e atualiza para 2.575 o número de mortes por Covid-19

Após reportar que o Brasil teve 383 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde anunciou "erro de digitação" nos dados. O governo federal atualizou o número para 113 mortos em 24h, o que totalizou 2.575 óbitos durante a pandemia.

Já o número de pacientes com testes positivos para a doença teve acréscimo de quase 2 mil casos, totalizando 40.581 casos. O maior número está na região Sudeste, com 21.836 casos confirmados e 1.037 mortes. Em seguida vem os números da região Nordeste, com 10.088 casos confirmados e 626 mortes. A região Norte registra 4.109 casos, com 249 óbitos. O Sul do país tem 2.921 casos e 113 mortes e o Centro-Oeste, 1627 casos e 54 óbitos.

Todos os estados registram casos e mortes confirmadas. A maior parte está em São Paulo, com 14.580 casos confirmados e 1.307 mortes. Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos confirmados, 4.899 e também óbitos, 422.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul possui 889 quadros clínicos positivos de Covid-19 e 27 vítimas fatais em decorrência da doença. Os casos estão distribuídos, até o momento, por 98 cidades gaúchas. Com 388 casos confirmados e 10 óbitos por coronavírus, Porto Alegre é a cidade mais afetada pela pandemia de Covid-19.