Após receber duas remessas, RS ainda precisa mais de 157 mil doses de Coronavac

publicidade

O Rio Grande do Sul recebeu, entre a noite de quinta-feira e a manhã de hoje, em dois lotes, 190 mil vacinas da Coronavac/Butantan, que servirão para diminuir o déficit de segundas doses no Estado. Mesmo assim, o número de pessoas que ainda aguardam pelas segundas doses é de 157.730. Também chegaram 237.250 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, que ficarão armazenadas.

As 127,6 mil doses de Coronavac, que chegaram na noite de quinta-feira, por volta das 23h20min, e 135 mil vacinas AstraZeneca, todas para a segunda aplicação de pessoas vacinadas com a remessa recebida em 24 de fevereiro, quantitativo que integra lote recebido na semana passada, já foram distribuídas aos municípios ontem, por via aérea e terrestre. "Com a chegada dessas vacinas, precisamos fazer um grande mutirão pela vacinação no fim de semana em todo o Estado. Não podemos parar um segundo sequer", afirma a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da Secretaria da Saúde (SES) do RS, Ana Costa.

Veja Também

Já as doses da AstraZeneca que chegaram na quinta-feira ficarão retidas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) até distribuição posterior para aplicação em segundas doses. Mas uma outra parte

Durante a manhã, as cargas da Coronavac e AstraZeneca estavam disponíveis para retirada no Ceadi pelas Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) de Porto Alegre, Pelotas, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Osório, além das destinadas à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital, que obteve 22.670 doses de Coronavac para completar a vacinação e mais 21.420 da AstraZeneca.

Para o interior, as doses recebidas na quinta-feira foram embarcadas em veículo da SES para as regionais de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen. Outro levou as doses das regionais de Passo Fundo e Erechim. Um terceiro veículo da SES foi com destino às regionais de Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Rosa e Ijuí. Por via aérea, com um helicóptero da Polícia Civil, levou as doses das coordenadorias de Santa Maria, Alegrete e Bagé. Durante a tarde de ontem, os municípios da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde, próximos à capital, como Alvorada, Canoas, Canoas, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquara e Viamão puderam efetuar a retirada das vacinas.

Já as 62.400 vacinas que chegaram em voo que pousou pouco depois das 6h30 de hoje, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, serão distribuídas nos próximos dias e a SES ainda não informou o quantitativo de doses que cada município irá receber.