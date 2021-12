Após redução do intervalo da dose de reforço, governo do RS começa a mobilizar municípios

publicidade

O Rio Grande do Sul ainda aguarda a publicação no Diário Oficial da União sobre a redução do intervalo de cinco para quatro meses de aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 anunciada pelo Ministério da Saúde neste sábado. Conforme o ministro Marcelo Queiroga, isso deve acontecer nas próximas horas desta segunda-feira.

Procurada pela reportagem do Correio do Povo, a Secretaria Estadual da Saúde (SES), porém, afirmou que já iniciou um primeiro contato com os municípios por meio da Comissão Intergestores Bipartite, que envolve representantes do governo do Estado, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado (COSEMS) e secretários municipais de saúde. O movimento é necessário para definir novos prazos, remessas e um novo calendário de vacinação.

Pelo Twitter, no sábado, o ministro afirmou que a ação tem como objetivo ampliar a proteção contra a variante ômicron. “A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco. Informem-se sobre o calendário vacinal de seu município e veja se já chegou a sua vez”, disse Queiroga.

O governo federal já avaliava a redução quando recebeu os resultados de uma pesquisa da Universidade de Oxford, encomendada pelo Ministério da Saúde. O estudo mostrou que a terceira dose do imunizante da Pfizer aumenta a proteção contra o novo coronavírus em 165 vezes. A farmacêutica usa a tecnologia de RNA mensageiro, que reforça a proteção.

