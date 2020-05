Apesar da chuva, Porto Alegre registra grande fluxo de pessoas nas ruas nesta quarta-feira

publicidade

O movimento de pessoas no Centro de Porto Alegre e nos bairros da zonas Norte, Sul e Leste segue se intensificando. Na manhã e na tarde desta quarta-feira, nem mesmo a chuva impediu que os bancos, os supermercados e as lotéricas apresentassem uma grande presença de público.

Na rua dos Andradas, as lojas Renner montou um quiosque com funcionários para atender os clientes que foram pagar as faturas do cartão de crédito e os carnês. Na agência da Caixa Econômica Federal, na rua dos Andradas, os servidores prestavam informações na entrada da instituição financeira sobre o auxílio emergencial de R$ 600,00 e também sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

Na avenida Borges de Medeiros, a aposentada Emília Souza, moradora do bairro Azenha, disse que aproveitaria para realizar o pagamento de contas em uma agência do Banrisul e que depois daria uma passada no Mercado Público.

Na rua Sete de Setembro, no Centro Histórico da Capital, que concentra grande parte dos bancos os servidores orientavam o público que utilizava o setor de auto-atendimento e quem pretendia ingressar na agência. O movimento foi intenso nas agências do Banrisul, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú e Santander.

Na avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, e na Estrada João de Oliveira Remião, na Lomba do Pinheiro, na zona Leste de Porto Alegre, foram registradas filas nas agências da Caixa e nas lotéricas. Na RS 040, em Viamão, na região Metropolitana de Porto Alegre, desde cedo muita gente nas filas esperando a abertura das lotéricas.

No Centro da cidade, a movimentação aconteceu nas agências bancárias e nos locais como supermercados e postos de combustíveis onde existe o serviço com caixas 24 horas. Ainda na manhã de hoje, o colégio estadual Carlos Fagundes de Mello, no bairro Navegantes, na zona Norte da Cidade, registrou filas para o recebimento de alimentos. No local, foram distribuídas mais de 60 cestas básicas para famílias da região.