Argentina supera os três milhões de casos de Covid-19

Os casos de Covid-19 na Argentina alcançaram os 3.005.259 neste domingo desde o início da pandemia, com um acumulado de 64.252 óbitos, informou o ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registrados 11.394 contágios e 156 óbitos pelo coronavírus em um país de 45 milhões de habitantes.

A taxa de infecção é superior a 5.500 por 100.000 habitantes, uma das mais altas das Américas, segundo estatísticas de entidades sanitárias privadas.

Enquanto o mercado internacional de vacinas anticovid se encontra muito restrito, a Argentina obteve 9,8 milhões de doses, das quais 8 milhões já foram aplicadas.

O país prorrogou por três semanas, até 21 de maio, a proibição de circulação entre as 20h e as 6h locais, exceto para trabalhadores essenciais, no afã de combater o que considera a pior onda de contágios desde que a pandemia começou em 2020.

Também manteve limitações ao ensino presencial e determinou o fechamento da atividade comercial a partir das 10h. Teatros, cinemas, academias, cassinos, salões de dança e grandes shopping centers também estão fechados.

